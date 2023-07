Al Prime Day manca davvero pochissimo, l’evento Amazon tra i più attesi dell’anno inizierà ufficialmente alle 00:00 dell’11 luglio, terminando 23 ore e 59 minuti dopo (più precisamente il 12 Luglio). Se volete essere sicuri di non perdere nemmeno uno sconto, ricevendo le migliori offerte sul vostro smartphone, allora dovete iscrivervi ad un canale Telegram.

Sulla nota applicazione di messaggistica istantanea, sono disponibili alcuni canali Telegram che permettono di ricevere in anteprima le migliori offerte Amazon, ottenendo anche codici e coupon gratis, utili per abbassare ulteriormente il prezzo di vendita finale. I migliori a cui vi dovete iscrivere subito sono: codiciscontotech, malatirisparmio e tecnofferte.

Amazon, come funzionano le offerte su Telegram

Dopo esservi iscritti al canale, avrete libero accesso ad una incredibile infinità di offerte, ne vengono pubblicate anche 70 al giorno, appositamente selezionate in esclusiva per voi. Alla base è possibile trovare la classica riduzione di prezzo temporale, a volte limitata nel numero di scorte disponibile, ma allo stesso tempo gli utenti possono anche ricevere veri e propri codici sconto.

Quest’ultimi rappresentano la via più breve per risparmiare al massimo su Amazon, infatti devono essere applicati direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine, manualmente dall’utente, ed è necessario verificare che la riduzione del prezzo sia effettiva. Passaggio molto importante, perché una volta completato l’ordine non è più possibile modificarlo, sarà necessario annullarlo completamente e rifarlo da zero.

In alcune occasioni troverete anche coupon da applicare in pagine, in quel caso dovrete seguire il link inserito, e nella pagina di descrizione del prodotto troverete la piccola casellina da flaggare per ottenere la riduzione del prezzo finale.