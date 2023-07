E se vi dicessimo che la console war esiste già a partire dagli anni 90 ? Prima ancora che Microsoft e Sony monopolizzassero il mercato con Xbox e Playstation ? Ebbene si, si tratta di uno scenario che a quanto pare infiamma il mondo dei videogiochi già dal secolo scorso e che non riguarda solo i videogiocatori fan di una fazione o di un’altra, bensì anche le aziende stesse, questo è quello che emerge da alcuni leaks trapelati in rete che vedono coinvolta SEGA, vediamo di cosa si tratta.

Stiamo uccidendo Sony

Il leak è risalente addirittura alla seconda metà degli anni 90, quando incalzava il duello tra il Saturn di SEGA e la PlayStation di Sony e si assisteva all’ascesa del Nintendo 64.

Un file di circa 272 pagine leakato contiene una dichiarazione a dir poco schietta da parte del ex amministratore delegato di SEGA America, Tom Kalinske, che in una mail datata 28 Marzo 1996 scriveva “Stiamo uccidendo Sony”.

Si trattava di dichiarazioni che poi videro un destino ben diverso, sappiamo tutti che a prendere il largo fu poi la Playstation di Sony, con Sega che dovette addirittura accontentarsi del terzo posto del podio dietro al Nintendo64 del colosso di Kyoto, sebbene il lancio del Saturn in Giappone (novembre 1994) fu esaltante.

Le parole dell’ex CEO di Sega America erano a dir poco entusiaste, egli nella mail riportava: “In ogni negozio giapponese Saturn è sold-out e ci sono pile di PlayStation (non vendute). I rivenditori hanno dichiarato che non possono confrontare le vendite reali perché il Saturn si esaurisce prima di poter effettuare qualsiasi misurazione precisa“.