DAZN, la principale piattaforma italiana per la visione di eventi calcistici e sportivi, comunica ai suoi utenti l’acquisto ufficiale di VivaTicket, ovvero una delle piattaforme più utilizzate in Italia per la vendita e prevendita di biglietti per musei, concerti, eventi sportivi e così via.

Grazie a questa nuova collaborazione, i tifosi, in questo modo, potranno acquistare i biglietti per le loro partite del cuore, direttamente dall’applicazione.

Tali biglietti includono: FC Internazionale, Bologna FC, Torino FC, SS Lazio e ACF Fiorentina.

DAZN: Come prenotare i biglietti

La stipulazione di questa collaborazione richiederà però alcune fasi.

In un primo momento, infatti, sarà fornita agli utenti la possibilità di acquistare i biglietti su un apposito sito web, che ci si preoccuperà di completare appieno nelle prossime settimane. Dopo di ché, sarà aperta su DAZN, un’apposita sezione per l’acquisto dei biglietti su VivaTicket.

Il fine ultimo di questo legame è quello di garantire ai clienti la possibilità di utilizzare una piattaforma, quale appunto DAZN, in grado di occuparsi a 360° di ogni aspetto del settore sportivo in particolare quello calcistico. Cosicché gli utenti possano rivolgersi ad un’unica app per la visione delle partite e per la prenotazione e partecipazione ai principali eventi sportivi.

L’acquisto di VivaTicket da parte di DAZN, apre sicuramente le porte ad un mondo di grandi opportunità e benefici, non solo da un punto di vista economico, ma anche anche in termini di audience e di visibilità.

Il progetto della piattaforma di diventare l’app per eccellenza per l’intrattenimento sportivo è sicuramente ad un ottimo punto.

DAZN aveva infatti già stipulato importanti accordi con alcune squadre di calcio.