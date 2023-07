I prezzi più bassi sono disponibili solamente da MediaWorld per un periodo di tempo estremamente limitato, in questi giorni gli utenti hanno davvero la certezza di riuscire a risparmiare al massimo, ottenendo in cambio l’accesso ad un’ottima serie di sconti molto speciali.

Gli acquisti, come anticipato del resto, possono tranquillamente essere completati da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un negozio fisico, oppure affidarsi anche al sito ufficiale, sul quale sarà possibile trovare ogni singola riduzione di prezzo, senza vincoli particolari (attenzione solo alle eventuali spese di spedizione).

MediaWorld, quanti sono i nuovi sconti

Il volantino MediaWorld di cui vi parliamo oggi non è corredato da una serie di pagine da mostrare, corrisponde più che altro ad un elenco di sconti disponibili direttamente sul sito ufficiale, ed al quale vi rimandiamo per maggiori informazioni in merito. L’unico top di gamma che ha attirato e catturato la nostra attenzione, resta essere sicuramente il bellissimo Apple iphone 14, il best buy dell’azienda di Cupertino può essere acquistato con un esborso finale di 829 euro.

Non mancano all’appello tanti modelli più economici, con prezzi inferiori ai 500 euro, tra i quali spiccano chiaramente il recente Realme 11 Pro, disponibile a 369 euro, senza dimenticarsi di galaxy A14, Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A23 o anche Realme 11 Pro e Realme 9, tutti proposti nelle medesime condizioni di vendita: garanzia di 24 mesi e no brand. Per i dettagli più approfonditi, come anticipato, collegatevi al sito.