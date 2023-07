Una lista di offerte davvero incredibili vi attende da Lidl nella giornata odierna, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di spendere molto poco sui vari prodotti inclusi nel catalogo, a patto che l’acquisto sia effettuato il più rapidamente possibile, proprio a causa di scorte estremamente limitate.

Un risparmio così era da tanto tempo che aspettavamo di vederlo, il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente, così da invogliare anche il più restio consumatore a recarsi personalmente nei singoli punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Spendere poco è possibile e facilissimo, ma attenzione più che altro alle scorte, sono estremamente limitate e potrebbero terminare anzitempo.

Lidl, un volantino con tantissimi sconti in esclusiva

Avete ancora solamente pochi giorni a disposizione per approfittare degli ottimi sconti di Lidl a marchio Parkside, all’interno del volantino si possono trovare innumerevoli prodotti in promozione con prezzi sempre più economici. Partendo ad esempio dai dispositivi più costosi, l’occhio cade irrimediabilmente sul bellissimo trapano avvitatore ricaricabile a 119 euro, ma anche l’avvitatore a percussione ricaricabile, il cui prezzo è di 59 euro.

In entrambi i casi le batterie sono ricaricabili e removibili, di conseguenza potranno essere acquistate a parte, a prezzi che partono da un minimo di 24,99 euro. Il risparmio ovviamente non termina qui, sono disponibili da Lidl tantissimi altri sconti interessanti da non perdere assolutamente di vista, e per i quali vi consigliamo caldamente di aprire le pagine sottostanti.