1Mobile, la sua ripartenza è segnata da un mare di promo economiche

L’operatore di telefonia mobile 1Mobile ha recentemente rinnovato le sue offerte, introducendo una serie di piani Summer Edition. Queste offerte offrono una varietà di opzioni per i clienti, con pacchetti di dati che vanno da 150 a 220 GB e prezzi a partire da 7,99 euro al mese.

1Mobile: tutti i pacchetti disponibili

La Flash 220 Summer Edition offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 90 SMS verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di 9,99 euro, con un contributo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi numeri e di 4,99 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

La Special 180 Summer Edition offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 80 SMS verso tutti i numeri nazionali e 180 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di 8,99 euro, con un contributo di attivazione di 6 euro per i nuovi numeri e di 1 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

Infine, la Top 150 Summer Edition offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di 7,99 euro, con il primo mese in promozione a 5 euro. Il contributo di attivazione è di 5 euro per i nuovi numeri e di 0 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

Queste offerte sono già disponibili sul sito ufficiale di 1Mobile. Come sempre, è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di attivare un’offerta.