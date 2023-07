1Mobile, la promo che tutti sognano costa 2,50 euro e si chiama XConnect

L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente esteso la validità del suo intero portafoglio tariffario fino a metà luglio 2023. Questa decisione segue la recente ristrutturazione, che ha visto la chiusura di alcune offerte e l’introduzione di nuove proposte.

1Mobile: l’elenco delle promo estive

A giugno 2023, 1Mobile ha lanciato le nuove offerte Flash 220, Special 180 e Top 150, denominate Summer Edition. Queste offerte, insieme alla Flash 220, sono state aggiunte al portafoglio esistente, sostituendo le precedenti Special 160 e Top Reward. Secondo l’operatore, queste rimarranno disponibili nelle attuali condizioni fino alla fine dell’estate.

Il portafoglio tariffario attuale di 1Mobile offre una serie di opzioni per i nuovi clienti, sia per coloro che desiderano un nuovo numero che per coloro che desiderano portare il loro numero da un altro operatore. Le offerte includono una serie di piani con minuti illimitati, SMS e dati, con prezzi che variano da 2,50 euro al mese per l’offerta XConnect, dedicata ai dispositivi Internet of Things, a 9,99 euro al mese per l’offerta Flash 220 Summer Edition.

Qui di seguito vi proponiamo un sommario delle promo di 1Mobile: