lo-stato-rilancia-lo-sport-in-italia-con-il-nuovo-incentivo-per-il-2023

Praticare regolarmente un’attività fisica, soprattutto sportiva, è fondamentale non solo per la salute, ma anche per mantenere un fisico curato e attraente. Infatti, l’attività fisica favorisce il funzionamento ottimale del corpo e, soprattutto, evita diversi disturbi.

Con l’aumento delle occupazioni d’ufficio ad alta tecnologia, una percentuale sempre minore di italiani fa sport o pratica un’attività fisica regolare. Molti oggi non camminano nemmeno per un’ora al giorno, nonostante anche questo sia considerato esercizio fisico.

L’incentivo, ecco come richiederlo

Le condizioni delle palestre e degli impianti sportivi sono un problema che ha ricevuto attenzione ma che non è stato risolto in modo soddisfacente per tutti nel nostro Paese. Il problema è diventato ancora più grave dopo l’epidemia di Covid-19, poiché molti luoghi utilizzati per l’esercizio fisico non corrispondono alle norme europee e non sono disponibili in molte città.

A causa della diffusa chiusura e dell’abbandono di palestre e altre strutture che offrivano opportunità di esercizio fisico durante la pandemia, il Ministero dello Sport ha ritenuto necessario fornire un incentivo per rilanciare lo sport in tutta la nazione. Lo Sports Bonus è un incentivo introdotto inizialmente per il 2022, ma ora è stato esteso fino al 2023.

Lo Stato fornisce una serie di incentivi a fondo perduto alle imprese che gestiscono centri fitness, piscine pubbliche e altre strutture simili, nel tentativo di incoraggiare una maggiore partecipazione all’esercizio fisico. Molti italiani possono praticare sport grazie a una sovvenzione pubblica che aiuta le imprese che gestiscono palestre e impianti natatori.

Si tratta di una fantastica donazione finanziaria che consentirà l’aggiunta di ulteriori centri fitness, sale per esercizi, gadget per il fitness, corsi di ginnastica e istruttori qualificati. Molte strutture sportive hanno apportato miglioramenti ai loro servizi nel 2022 grazie a questo incentivo e lo Stato ha scelto di continuare a effettuare pagamenti simili anche quest’anno.

I requisiti per la Sovvenzione per lo sport sono coerenti con quelli precedentemente annunciati per il 2022. A partire dal 24 marzo 2023, l’incentivo sarà disponibile solo per le ASD e le SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Possono beneficiare dell’incentivo coloro che gestiscono impianti sportivi dilettantistici.

La procedura di richiesta dell’incentivo può essere completata in ogni sua parte sul sito avvisibandi.sport.governo.it. Per coloro che hanno già presentato domanda nel 2022 è sufficiente verificare o aggiornare i propri dati; la scadenza per presentare la domanda per il bonus è il 19 luglio di quest’anno.