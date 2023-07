postemobile-aggiorna-le-sue-offerte-senza-impatti-sui-servizi

PosteMobile sta lavorando per implementare diversi aggiornamenti ai servizi di rete mobile che fornisce. I clienti hanno ricevuto un SMS che li informava della modifica unilaterale del contratto entrata in vigore il 18 giugno e responsabile delle rimodulazioni tariffarie. Nel mese di marzo, i costi mensili del servizio applicati dall’operatore virtuale per i piani Relax 100, Relax 20 e Relax 20 Special sono stati aumentati di un euro.

Questo è il messaggio inviato ai primissimi clienti: “l’importo totale della tariffa non cambierà, ma aumenterà di un euro ogni mese, indipendentemente dal tempo”. Hai ricevuto questa notifica perché il costo mensile del tuo piano PosteMobile potrebbe aumentare di un euro a partire dal prossimo ciclo di fatturazione. Il suo conto verrà addebitato su base mensile di 5,99 euro a partire dal primo rinnovo successivo al 18/06/23. È possibile interrompere il servizio con il fornitore esistente in qualsiasi momento, senza incorrere in alcuna penale, inviando una richiesta scritta via e-mail, fax o posta ordinaria.

PosteMobile sta aggiornando le promozioni online

È inoltre possibile passare a un altro fornitore in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici Postali o sul sito www.postemobile.it/rimodulazione. Sul sito web di PosteMobile c’è una parte specificamente dedicata alla rimodulazione. In quest’area si legge che l’attuale situazione economica nazionale e internazionale è la causa dell’aumento dei costi tariffari.

Di conseguenza, “si è reso necessario modificare le condizioni economiche di alcune offerte a canone periodico, il cui costo mensile sarà aumentato di 1 euro al mese”. L’operatore sottolinea che lo standard dei minuti inclusi, degli SMS e dei GIGA non subirà alcuna modifica.