Giusto l’altro giorno il leaker OnLeaks ha pubblicato in rete le prime immagini renders del prossimo Samsung Galaxy S23 FE. Nel corso delle ultime ore, però, il noto leaker ha realizzato e pubblicato in collaborazione con il team di Giznet le immagini renders del nuovo Samsung Galaxy A25 5G.

Samsung Galaxy A25 5G, il leaker OnLeaks rivela come sarà il design del nuovo smartphone

Lo scorso mese di maggio il produttore sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale il nuovo Samsung Galaxy A24 4G. Ora, però, sembra che l’azienda stia preparando l’arrivo del suo successore e quest’ultimo avrà anche il supporto alle nuove reti 5G. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy A25 5G.

Come già accennato in apertura, nel corso delle ultime ore il leaker OnLeaks ha pubblicato in rete alcune immagini renders del nuovo smartphone di casa Samsung. Guardando i nuovi renders, possiamo notare come il nuovo device avrà sul fronte un Infinity-U Display. Quest’ultimo sembra che avrà una diagonale da 6.4 pollici.

Immaginiamo che si tratterà di un pannello con tecnologia IPS LCD, dato che il sensore biometrico per lo sblocco è integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento. In basso, il frame ospita poi il microfono principale, lo speaker di sistema ed il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Sul retro la backcover del nuovo smartphone di casa Samsung ospiterà poi tre sensori fotografici più un piccolo flash LED. La backcover dei renders è nella colorazione Black, ma immaginiamo che saranno disponibili tante altre colorazioni al debutto.