Dopo un anno di pausa, sembra che il colosso sudcoreano Samsung sia pronto ad annunciare un nuovo smartphone della serie FE. Come sappiamo da tempo, infatti, l’azienda ha intenzione di presentare ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Questo nuovo modello, in particolare, è stato il protagonista di nuove immagini renders che ci hanno dunque rivelato come sarà il design.

Samsung Galaxy S23 FE, ci siamo quasi: ecco come sarà il design secondo i nuovi renders

Nel corso delle ultime ore il prossimo Samsung Galaxy S23 FE è stato avvistato in rete in alcune immagini renders. Queste ultime sono state realizzate in particolare dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con il sito web di Smartprix. Immaginiamo quindi che siano immagini piuttosto attendibili, dato che in passato il leaker ci ha sempre azzeccato.

Osservando le immagini renders in questione, possiamo dunque notare come il design del nuovo smartphone sia più simile a quello di un altro device dell’azienda, ovvero il Samsung Galaxy A54. Nello specifico, la parte frontale è occupata da un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 158 x 76.3 x 8.2mm, per questo immaginiamo che il display possa avere una diagonale da 6.4 pollici.

La parte posteriore dello smartphone sarà caratterizzata dalla presenza di tre sensori fotografici, di cui un sensore fotografico da 50 MP. In basso sul frame, saranno presenti il microfono principale e la porta di ricarica USB Type C, mentre sul lato destro saranno presenti il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Non è presente un sensore biometrico fisico sul frame, e questo lascia intendere che sarà integrato all’interno del display.