Netflix è una delle principali piattaforme streaming più diffuse al mondo. Il suo catalogo propone, infatti, una scelta infinita tra serie TV, cartoni animati, documentari e molto altro ancora.

Inoltre, giorno dopo giorno, Netflix aggiorna i suoi utenti con sempre nuovi ed importanti avvisi, come ritorni di stagione, uscite inedite e così via.

A tal proposito ecco le ultime notizie relative a tre delle serie tv più seguite sulla piattaforma.

Netflix: Ecco le tre serie Tv che rivedremo sulla piattaforma

XOXO KITTY Stagione 2

La serie TV racconta la vita di Kitty, la sorella minore di Lara Jean, la giovane ragazza coreana che ha fatto appassionare milioni di fan con la sua storia d’amore che è possibile vedere nella trilogia di “Tutte le volte che ho scritto ti amo“. Nella serie sarà ora la piccola, ormai cresciuta, Kitty a essere sotto i riflettori. Già da pochissimo tempo dal suo lancio sulla piattaforma, la serie è stata confermata per una seconda stagione, probabilmente disponibile tra il 2024 ed il 2025.

YOU Stagione 5

La serie racconta le vicende del giovane e misterioso bibliotecario Joe. Un uomo affascinante, dalla complessa psicologia. Un viaggio all’interno della psiche di un uomo che malgrado le sue orribili azioni, riesce comunque a guadagnarsi il supporto del pubblico. You ritorna sulla piattaforma con la quinta e ultima stagione della serie, che probabilmente sarà resa disponibile nell’anno 2024. Si vocifera anche un possibile ritorno dell’attrice Jenna Ortega sul set.

LA BIBLIOTECA DELLA MAGIA Stagione 2

Il 17 Luglio 2023 ritornerà “La Biblioteca della Magia” con la sua seconda stagione. La serie racconta di una giovane ragazza Kyra, che, scoperto per caso un mondo magico ed incantato, dovrà fare quanto è in suo potere per poterlo salvare dalla definitiva estinzione.