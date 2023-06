Netflix: Un nuovo lancio e due ritorni di Stagione

Netflix e il suo catalogo sono in costante aggiornamento. Ogni giorno è possibile aprire la piattaforma ed informarsi sulle prossime uscite, tra ritorni di stagioni di serie TV, realizzazioni inedite, nuovi ingressi, e molto altro ancora le notizie non si fermano mai. A tal proposito concentriamo su tre serie in particolare la nostra attenzione. Un serie anime, una fantasy e una docuserie. Ecco quali sono e cosa c’è da sapere a riguardo.

Netflix: Tre novità del 2023

SKULL ISLAND

È appena arrivata su Netflix la serie anime di 8 episodi skull Island che ha ricevuto immediatamente un grande consenso. La storia racconta di un gruppo di naufraghi del mare del Pacifico che, arrivati su un’isola sconosciuta, si trovano ad affrontare creature pericolose, tra cui la più grande di tutte, il famoso King Kong, il re indiscusso dell’isola.

CACCIA AI KILLER Stagione 3

La docuserie torna sulla piattaforma con la sua terza stagione. Essa racconta gli omicidi e le orrende gesta del cosiddetto “killer della ferrovia“. Un viaggio nella mente di un serial killer e nella vita delle sue vittime. Per tutti gli appassionati del true crime.

THE UMBRELLA ACADEMY Stagione 4

Netflix ha ufficialmente annunciato la produzione quarta e ultima stagione di Umbrella Academy, che probabilmente sarà presente sulla piattaforma tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La serie racconta di una famiglia di sette fratelli, nati in circostanze piuttosto strane, si ritrovano, dopo anni, per la morte del loro padre adottivo ma si troveranno ad affrontare il problema di un’Apocalisse imminente.