Come già avviene da alcuni mesi nel caso della copertura con Open Fiber, nel prossimo mese di luglio 2023, WINDTRE offrirà la possibilità di ricevere il profilo di velocità fino a 2,5 Gbps anche ai nuovi clienti di rete fissa che attivano una linea FTTH in Fibra sulla rete di Fastweb.

MondoMobileWeb ha riportato che il 5 ottobre 2022 WINDTRE ha lanciato il servizio FTTH per le aziende e dal 21 novembre 2022 le offerte Super Fibra per i consumatori sono disponibili anche in Fibra con il nuovo profilo che prevede velocità massime di 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload.

WINDTRE, le offerte sono per tutti i clienti

Poiché WINDTRE utilizza l’infrastruttura Open Fiber in modalità passiva, il nuovo profilo FTTH GPON con velocità fino a 2,5 Gbps è attualmente accessibile solo per le nuove attivazioni nelle regioni coperte (escluse le zone bianche) e dove WINDTRE ha aggiornato i propri apparati.

WINDTRE, invece, continua a offrire un profilo di velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload nei comuni delle zone bianche coperti da Open Fiber, mentre nel caso di copertura FTTH Fibra su rete Fastweb (chiamata dagli addetti ai lavori anche FTTH Extra), ovvero nelle città coperte da Open Fiber ma che non offrono ancora la velocità fino a 2,5 Gbps proposta da WINDTRE, la velocità massima rimarrà sempre di 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Come già indicato, a partire dalla metà di luglio 2023, WINDTRE consentirà alle nuove attivazioni di fibra FTTH su rete Fastweb di qualificarsi per il profilo con velocità fino a 2,5 Gbps. Nell’ambito dell’accordo strategico che ha autorizzato lo sviluppo di una rete 5G congiunta e l’eventuale migrazione di Fastweb Mobile sulla rete mobile di WINDTRE, Fastweb è stata inclusa come fornitore all’ingrosso di WINDTRE.

Ciò significa che, a partire da luglio 2023, i nuovi clienti di rete fissa WINDTRE che sottoscriveranno un’offerta sulla rete in fibra FTTH di Fastweb potranno, previa copertura, utilizzare il nuovo profilo con velocità massime di 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload.

Il nuovo profilo FTTH di WINDTRE fino a 2,5 Gbps si applicherà esclusivamente alle nuove attivazioni (con qualsiasi tipo di offerta di rete fissa), mentre non saranno supportati gli adeguamenti di piano e le migrazioni dei clienti esistenti.