Windows 11, tornano i widget: è possibile vedere l’utilizzo di CPU e GPU

Alla luce della grande crescita degli altri sistemi operativi, anche Microsoft sta facendo il massimo. Il colosso di Redmond sta dando tutte le sue energie per progredire al meglio per quel che concerne l’esperienza utente. Giorno dopo giorno arrivano miglioramenti eccezionali sia per le funzionalità di Windows 11 che per la grafica, la quale viene migliorata quasi ad ogni release pubblicata.

Diversi aggiornamenti sono stati pubblicati per la gioia del pubblico in merito a Gestione Attività di Windows, che adesso può godere di una maggiore completezza rispetto al passato. In più sono arrivati dei miglioramenti netti anche per i widget, i quali in passato hanno rappresentato il cuore pulsante di Windows ma che poi si sono persi strada facendo.

Widget di nuovo disponibili per Windows 11: potrete controllare la GPU e la CPU con tutti i dati

Parlando di widget, Windows 11 si dimostra ampiamente ferrato in quanto sistema operativo desktop. Al suo interno ce ne sono davvero tanti i quali si occupano di fornire informazioni riguardo alle foto, alle azioni, alle partite di calcio e al meteo.

Allargando la finestra laterale con il tasto meteo, spunteranno fuori tutti direttamente dall’angolo basso di sinistra. Sull’icona del meteo basterà scorrere per far espandere la schermata con il feed delle notizie presentate da Bing. In alto a sinistra comparirà la scritta che vi permetterà di aggiungere più widget direttamente dallo store ufficiale, sia gratis che a pagamento. Scaricando poi la nuova applicazione Dev Home Anteprima, potrete controllare i dati di CPU e GPU proprio mediante un widget.