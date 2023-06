Oltre alle grandi novità che Windows 11 sta pian piano integrando al suo interno durante l’ultimo periodo, sembrano esserci degli update anche per gli utenti Insiders.

Sarebbe stato rilasciato da Microsoft un nuovo aggiornamento per abilitare la condivisione dei file per gli utenti Android. Il nuovo update che va dunque ad implementare il Windows Subsystem for Android porterà diverse novità che andranno a migliorare la user experience.

Si tratta quindi di un grande passo in avanti che aumenta l’integrazione tra l’ultima release di Windows e il sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Lo scopo è quello di competere con l’ecosistema di Apple, il quale funziona solo tra macOS, iOS ed iPadOS.

Windows 11, ecco le novità dell’ultimo aggiornamento per gli Insiders

La condivisione tra Windows 11 e il suo sottosistema dedicato al mondo Android è ora disponibile in maniera molto più intuitiva. Gli utenti quindi non faticheranno a passare i dati da una parte all’altra, integrando al meglio il loro dispositivo Android.

Questo è il changelog con tutte le novità apportate dal nuovo update: