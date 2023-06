NFC, nel 2028 cambierà tutto per gli utenti

Gli ultimi anni hanno visto l’aumento dell’utilizzo di una tecnologia in particolare, ovvero dell’NFC. In dotazione a quasi la totalità degli smartphone, questo metodo di comunicazione con i dispositivi elettronici è diventato una vera e propria abitudine per gli utenti, soprattutto nei pagamenti.

La notizia di oggi riguarda proprio il futuro di questa tecnologia di trasmissione, la quale verrà ulteriormente implementata. Ci sono alcune priorità che l’NFC Forum si è imposto, le quali saranno utili a migliorare anche il rapporto degli utenti con la tecnologia in questione.

NFC in miglioramento entro il 2028, sarà più potente ed avrà un raggio d’azione superiore

Il primo obiettivo è quello di aumentare la potenza per la ricarica wireless mediante NFC, la cui capacità dovrà essere aumentata a 3 watt.

In seguito verrà aumentata anche la portata, la quale passerà da 5 cm a 30 cm. Queste sono solo alcune delle proposte che verranno realizzate molto probabilmente entro il prossimo 2028.

Queste le parole riportate in merito ad un’intervista a Mike McCamon, attualmente direttore esecutivo dell’NFC Forum. L’uomo sostiene che la grande crescita della tecnologia NFC potrebbe dimostrare quanto sia lungimirante l’approccio dei membri dell’associazione:

“Grazie ai nostri standard in continua evoluzione, i responsabili della linea aziendale e i progettisti di prodotti saranno in grado di creare prodotti e servizi nuovi ed entusiasmanti che i clienti adoreranno. Man mano che la tecnologia NFC diventerà più diffusa nella nostra vita quotidiana, le funzionalità pianificate avranno il potenziale per migliorare significativamente il modo in cui paghiamo e riceviamo pagamenti, interagiamo con i nostri brand preferiti, alimentiamo i nostri dispositivi e accediamo a prodotti e servizi sostenibili“.