Se pensavi di aver visto tutto dovrai ricrederti perché questa volta non si tratta di un’esagerazione né di una svista. Un’azienda polacca ha lanciato il primo chip sottopelle per pagamenti contactless, una novità che potrebbe far preoccupare molti: si tratta di un minuscolo microchip sottocutaneo dal prezzo irrisorio che potrebbe sostituire i contanti e le carte.

La notizia arriva da Walletmore, azienda polacca che promette la creazione del primo “portafoglio futuristico”. Come anticipato in apertura, si tratta di un chip sottopelle da utilizzare per i pagamenti contactless, il primo sistema al mondo completamente sicuro di questo tipo. Niente più contanti, carte e smartphone: puoi pagare direttamente con la tua mano. Ma come funziona esattamente questo microchip sottocutaneo per i pagamenti contactless? È davvero sicuro? Quali sono i materiali?

Una volta ordinato il tuo chip sottocutaneo, arriverà direttamente a casa tua in una busta di polimero con una soluzione di clorexidina gluconato (usata nelle procedure chirurgiche come antisettico e germicida), sigillata in un sacchetto di sterilizzazione. Ovviamente ogni chip, caratterizzato da dimensioni minuscole, è stata sottoposto a molteplici test, per soddisfare i più alti standard di sicurezza (visto che si tratta di un dispositivo da inserire sottopelle).

Il materiale biopolimero incapsulante l’impianto è stato testato per essere biocompatibile e ipoallergenico. Inoltre può essere rimossa in qualsiasi momento da qualsiasi medico di medicina generale durante una semplice visita ambulatoriale.

Prezzo e funzionalità

In primo luogo, l’impianto deve essere inserito sotto la pelle. La procedura è minimamente invasiva e dura solo 15 minuti: si tratta di praticare una piccola incisione, in anestesia locale. Il microchip si posiziona sotto la pelle, è consigliato sul lato esterno della mano e – come definisce l’azienda stessa, è percepibile durante le attività quotidiane. Il tempo medio di guarigione è di 4 settimane mentre la sostituzione deve avvenire dopo 8 anni di utilizzo. Grazie alla sua natura semplice, la procedura può essere eseguita non solo da un chirurgo, ma anche da un piercer. Tuttavia, sul sito Web ufficiale di Walletmor è presente un elenco di professionisti consigliati.

Per quanto riguarda il funzionamento del chip è sufficiente scaricare l’app ufficiale iCard e creare un account; il chip è configurabile in un lampo grazie al codice di attivazione da inserire nell’app. Infine si procede con l’impianto, come visto poco sopra. Quindi, tramite l’app puoi collegare le tue carte e scegliere con quale pagare. Basta avvicinare la mano a un POS per procedere con il pagamento contactless grazie al chip NFC sottocutaneo.

Il chip Walletmor costa solo 199€ mentre tra il microchip e l’operazione si spendono circa 350 €. Tra i mercati in cui è attivo il servizio, c’è l’Italia, se interessati.