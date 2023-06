Iliad è super, due offerte da 130 e 150 giga al mese con un regalo

Come se non bastassero le offerte già disponibili sul sito ufficiale, Iliad ha deciso di rincarare la dose. La pressione messa sulla concorrenza è aumentata nettamente, soprattutto perché il provider parte già forte della sua reputazione che ad oggi risulta inoppugnabile.

Non ci sono utenti che credono che questo gestore sia inferiore agli altri, il tutto per una serie di motivi. Bisogna infatti valutare che Iliad, pur non avendo la stessa qualità di rete di Vodafone e TIM ad esempio, riesce a compensare con quello che offre. Oltre ai servizi disponibili, ci sono anche i contenuti che sembrano non finire mai, compromesso che gli utenti accettano ben volentieri, soprattutto alla luce del prezzo mensile che corrisponde ad un ulteriore vantaggio. Ora sul sito ufficiale ci sono due offerte, la prima da 150 giga e la seconda da 130 giga. I prezzi sono eccezionali ma per una di queste c’è una scadenza prevista.

Iliad propone 150 giga e 130 giga all’interno delle sue migliori offerte, si parte da 8,99 €

Partendo dalla nuova soluzione che è venuta alla luce pochi giorni fa, Iliad concede il meglio per 8,99 € al mese. La nuovissima Flash 130 esclude infatti minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti, compresi i 130 giga disponibili per navigare sul web con il 4G+. Questa promo sarà disponibile ancora per 11 giorni.

La migliore offerta è senza dubbio quella che tutti conoscono con il nome di Giga 150. Al suo interno infatti sono disponibili oltre ai soliti minuti e messaggi illimitati, ben 150 giga. Questa volta però è disponibile anche il 5G, tutto compreso nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.