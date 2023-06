Iliad Flash 130, è questo il nome della nuova promozione dell’operatore telefonico, disponibile solamente per pochi giorni (fino al 6 luglio), che cerca di convincere gli utenti ad attivare una nuova SIM ricaricabile, richiedendo nel contempo un esborso mensile tutt’altro che elevato.

Attivabile direttamente dal sito ufficiale di Iliad, o tramite le varie Simbox diffuse sul territorio, la Flash 130 è disponibile sia per i nuovi clienti, che coloro che sono già in possesso di una SIM ricaricabile dell’operatore telefonico. La suddetta non va a disattivare le altre promo presenti e disponibili nello stesso periodo, ma solamente ad aggiungersi.

Iliad, la nuova promo nasconde tanti contenuti

Il suo costo fisso mensile è di soli 8,99 euro al mese, un canone che deve essere versato direttamente tramite credito residuo, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo. La Flash 130 di Iliad promette un bundle davvero assoluto, con il quale riuscire ad accedere a 130 giga di traffico dati al mese (di cui 9GB sono dedicati all’utilizzo in Europa), a cui aggiungere comunque minuti e SMS che possono essere sfruttati illimitatamente verso tutti.

Come tutte le offerte di Iliad, anche la suddetta non presenta vincoli particolari, ciò sta a significare che il prezzo indicato è da considerarsi valido a tempo indeterminato, ovvero non subirete alcuna rimodulazione contrattuale. Oltre a questo, nel caso in cui si volesse richiedere la portabilità verso altro operatore telefonico, è comunque bene sapere che non sarà necessario versare alcun contributo per abbandonare Iliad (discorso diverso per gli eventuali costi di attivazione dell’operatore destinatario). I dettagli sono disponibili sul sito.