Codie della Strada, cambiano le regole soprattutto per i neopatentati

Martedì prossimo arriverà il nuovo disegno di legge riguardante la sicurezza stradale, il quale sarà presentato in occasione del Consiglio dei Ministri. Durante le ultime ore sono spuntate quelle che sarebbero le idee incluse all’interno delle bozze del testo del codice della strada, le quali consentono di capire quali sono le misure che il Governo intende attuare.

Tra le principali novità in arrivo ce ne sono alcune che riguardano i monopattini elettrici, l’utilizzo di sostanze stupefacenti, smartphone e il consumo di alcol ma soprattutto i neopatentati.

Codice della strada: ecco i cambiamenti

Per quanto riguarda questi ultimi, si prevede che per i primi tre anni dal conseguimento della patente nessuno potrà utilizzare autovetture a motore termico di categoria M1. Il riferimento riguarda quelle con una potenza superiore a 55 kW/t e/o con potenza massima pari o superiore a 70 kW.

Sono ben 18 gli articoli che compongono il testo i quali prevedono anche la sospensione della patente per coloro che vengono fermati dopo aver assunto droghe. Stessa cosa per chi viene sorpreso alla guida col cellulare o contromano. Si tratta di misure prese appositamente contro tutti i comportamenti che in genere portano ad incidenti, o almeno secondo quanto riportato dalle statistiche. Si parla inoltre anche di un divieto assoluto di bere alcol prima di guidare ma anche dell’obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi.

La sospensione della patente scatterà anche nel caso del supermulte, tra le quali sono comprese quelle per eccesso di velocità per un valore compreso tra i 10 e i 40 km/h. La stessa cosa vale anche per chi non rispetta il divieto di sorpasso o il senso vietato: in tutte queste fattispecie scatterà una sospensione da una settimana a 15 giorni, pena raddoppiata nel caso in cui dovesse essere causato un incidente. Il tutto solo se sulla patente ci sono meno di 20 punti.