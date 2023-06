WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, vanta infatti due milioni di utenti iscritti di qualsiasi età e appartenenza sociale.

Uno dei punti di forza dell’applicazione è soprattutto quello di prestare particolare attenzione alle richieste e alle eventuali critiche dei suoi clienti. Infatti WhatsApp, rivolge una particolare attenzione alle opinioni dei suoi iscritti, cercando in tutti i modi, di soddisfare le loro richieste.

Ed è per questo che l’applicazione risulta essere in continuo aggiornamento. Infatti giorno per giorno è possibile assistere all’introduzione di nuovi servizi e alla modifica e al miglioramento di quelli già presenti.

Solo negli ultimi mesi sono state introdotte ed elaborate nuove funzionalità dell’applicazione. Scopriamone alcune.

WhatsApp, le nuove funzioni dell’app

Tra i numerosissimi aggiornamenti già applicati, in fase di prova o solamente concettualizzati, riportiamo di seguito quelli più popolari, che potrebbero cambiare significativamente l’esperienza dell’utente su WhatsApp.

La possibilità di inserire la didascalia dei documenti;

dei documenti; Il recupero di messaggi cancellati;

di messaggi cancellati; L’invio contemporaneo di 100 contenuti , tra file e documenti;

, tra file e documenti; La modifica dei messaggi inviati, di chi prima di poteva effettuare solo la cancellazione.

L’Autodistruzione dei messaggi

Un particolare aggiornamento merita un approfondimento a parte .Si tratta della funzione di autodistruzione dei messaggi WhatsApp, applicabile direttamente dal menù delle impostazioni della piattaforma. Essa è definita funzione dei ” messaggi effimeri“. E consiste nella possibilità di programmare un timer per alcuni messaggi così che essi, allo scadere del tempo prestabilito, si autodistruggono, ovvero si autoeliminano per sempre e dappertutto, anche se si è effettuato un download delle chat.

Gif, adesivi e tante altre emoji

Per quanto riguarda invece la nuova versione aggiornata 2.23.12.19, ovvero WhatsApp Beta, scaricabile sul Play Store dei dispositivi Android, essa introduce una nuova tastiera per facilitare la ricerca delle emoji. Introduce inoltre, nuovissime gif, emoji e adesivi sempre più originali e divertenti.

Essa sarà disponibile tra pochissimi giorni per Android, mentre per i dispositivi iOS, era stata presentata

in anticipo, per essere poi istantaneamente cancellata a causa dei bug che i clienti avevano iniziat ad individuare.

Altri aggiornamenti importanti che è probabile vedere nei prossimi giorni, sono anche la possibilità di aggiungere link di chiamata al calendario dell’applicazione, proprio come se si trattasse di una sottospecie di promemoria. Inoltre si avrà la possibilità di registrare i messaggi vocali e di aprire canali di trasmissione per la comunicazione unilaterale (da uno a molti) di eventuali aggiornamenti