Il tempo di uscire fuori dagli schemi per quanto riguarda anche le applicazioni più famose è giunto. WhatsApp è una di quelle piattaforme di messaggistica che non nutre timore dei rivali, ma ci sono da fare diverse considerazioni in merito.

Nonostante l’applicazione offra diverse funzionalità, alcuni aspetti restano difficilmente occultabili. Coloro che infatti vogliono aumentare il livello della loro privacy dovranno rifarsi a tre applicazioni di terze parti, le quali sono al momento gratuite ma soprattutto legali al 100%.

WhatsApp: queste tre funzioni potrebbero tornare utili a chiunque, sono al momento segrete

La prima applicazione che in tanti hanno imparato ad utilizzare nel corso degli anni è utile per spiare i movimenti delle persone su WhatsApp. Si chiama Whats Tracker, piattaforma unica nel suo genere che permette a tutti di sapere quando uno o più utenti scelgono di entrare o uscire da WhatsApp. Chi sceglierà di usarla, potrà anche ricevere una notifica tutte le volte che l’utente da egli controllato deciderà di entrare o uscire. Alla fine della giornata ecco poi anche un report finale.

L’altra applicazione molto utile per passare inosservati durante la giornata, è Unseen. Con questa piattaforma sarà possibile leggere tutti i messaggi che arriveranno sul proprio account, ma agli altri sembrerà sempre che sarete offline. Il grande vantaggio sarà anche quello di non aggiornare mai l’ultimo accesso.

Se invece siete tra quelli che hanno paura che qualcuno possa eliminare i messaggi prima che voi possiate leggerli, esiste WAMR. Sarà perfetta per recuperare qualsiasi messaggio cancellato in ogni ora del giorno.