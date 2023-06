Titan, cosa è successo veramente al sottomarino diretto verso il Titanic

La OceanGate è un’azienda specializzata nella realizzazione di esperienze uniche utilizzando i sottomarini per finalità turistiche, industriali o scientifiche. L’azienda è diventata tristemente famosa a causa della tragedia del Titan.

Infatti, il viaggio in immersione verso il relitto del Titanic era certamente il progetto più ambizioso e adrenalinico disponibile tra i vari progetti offerti. Tuttavia, l’ultima missione si è trasformata in una storia dal tragico epilogo.

Il 18 giugno 2023, il sottomarino Titan della OceanGate ha interrotto misteriosamente ogni comunicazione con la nave appoggio Polar Prince. Questo incidente ha sicuramente causato la morte delle cinque persone presenti a bordo, tra cui anche Stockton Rush III, il fondatore dell’azienda.

Il sottomarino Titan è scomparso mentre era in viaggio verso il relitto del Titanic, questa doveva essere l’esperienza più adrenalinica offerta da OceanGate

La principale ipotesi attualmente in fase di analisi indica che il sottomarino sia imploso. I motivi che hanno causato l’incidente non sono ancora stati accertati e le indagini sono ancora in corso. Tuttavia, attraverso la ricostruzioni degli ultimi attimi del viaggio e le prove emerse in questi giorni, questa possibilità sembra la più plausibile.

Il Titan ha iniziato la discesa verso il Titanic alle ore 8.00 del 18 giugno 2023. Il viaggio verso il relitto aveva un durata prevista di circa due ore. Tuttavia, dopo circa 90 minuti le comunicazioni con la nave di ricerca canadese Polar Prince si sono interrotte senza alcun motivo.

Alle ore 15.00, orario in cui era previsto il ritorno in superficie del Titan, non si hanno avuti contatti con il sottomarino. L’allarme è stato lanciato verso le ore 17.40 con la segnalazione alla Guardia Costiera.

Da allora, sono partite le ricerche che hanno visto coinvolte sia le unità Americane che quelle Canadesi. Il dispiego di forze è stato importante con ben otto navi che pattugliavano il mare mentre il pattugliamento aereo era eseguito da un Lockheed C-130 Hercules e un Boeing P-8 Poseidon con capacità di sonar sottomarino.

La difficoltà di ricerca era legata alla vastità dell’area da pattugliare, pari a circa 26 mila chilometri quadrati. Tuttavia, a partire dal 21 giugno, attraverso un rover sottomarino, sono stati individuati dei detriti nei pressi del relitto del Titanic. Queste parti sembrano compatibili con alcune sezioni del Titan, confermando quindi la possibile implosione del sottomarino.

Il Titanic

La storia del Titanic, il più grande transatlantico della sue epoca, è nota a tutti. La nave è affondata il 14 aprile 1912 dopo lo scontro con un iceberg durante il viaggio inaugurale da Southampton a New York. Il relitto della nave è uno dei più famosi e chiacchierati e per questo OceanGate