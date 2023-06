Galaxy Tab 9, svelate le principali caratteristiche dei tablet Samsung

La nuova famiglia Galaxy Tab S9 arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane. Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked in cui verranno svelati i nuovi tablet insieme agli smartphone foldable del brand.

Sebbene non ci sia ancora una data di lancio ufficiale, stanno emergendo alcuni dettagli sui tablet top di gamma. Come svelato da Ahmed Qwaider su Twitter, arriva la conferma che Samsung presenterà tre versioni differenti.

Al fianco di Galaxy Tab S9 troveremo anche le varianti Plus e Ultra, tutte caratterizzate da specifiche tecniche uniche. Infatti, la versione base del tablet potrà contare su un display da 11 pollici e una batteria da 8.400mAh. La variante Plus vedrà un incremento del display a 12.4 pollici con una batteria da 10.900mAh.

Emergono nuovi ed interessanti dettagli sui Galaxy Tab S9, i tablet top di gamma di Samsung non hanno più segreti

Infine, il device più atteso è certamente il Galaxy Tab S9 Ultra. Questo dispositivo potrà contare su un display dotato di una diagonale da 14.6 pollici e una batteria da 11.200mAh. Tutti e tre i tablet saranno caratterizzati da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Le prestazioni saranno garantite dalla presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Si tratta della versione personalizzata appositamente per i device Samsung da parte di Qualcomm. In questo modo è possibile garantire maggiori performance e una reattività senza

Non resta che attendere di scoprire le ulteriori caratteristiche tecniche dei flagship Samsung. La possibile data di presentazione è prevista a luglio 2023 ma il produttore coreano non ha ancora fornito la data ufficiale dell’evento.