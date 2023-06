Samsung SSD in super offerta su Amazon

Al giorno d’oggi qualsiasi tipo di file, documento, foto, video e molto altro che vogliamo archiviare, deve essere riposto in un luogo sicuro. I dispositivi come smartphone, tablet e PC possono smettere di funzionare e farci perdere tutto (se non siamo in possesso di un backup recente).

Per evitare di perdere tutti i nostri ricordi come foto e video o lavori, è necessario archiviarli su una memoria esterna, chiamata anche SSD. Al momento ce ne sono di vari tagli di memoria in offerta su Amazon.

Amazon: SSD Samsung in offerta

Queste SSD Samsung dispongono do un limite di velocità sequenziale massimo dell’interfaccia SATA di 560-530 MBs. Gli utenti nella vita di tutti i giorni possono ora godere di prestazioni SSD di livello professionale. La tecnologia Intelligent Turbo Write accelera le velocità di scrittura e mantiene prestazioni elevate.

Il Samsung 870 EVO assolve qualunque compito, dall’informatica quotidiana all’elaborazione di video 4K 8K, ed è dotato del nuovissimo controller V-NAND & MKX di sesta generazione, che garantisce un’esperienza stabile dell’host. Il Samsung 870 EVO ha superato i test di compatibilità con i principali sistemi host e applicazioni, come chipset, schede madri, NAS e dispositivi di registrazione video. Samsung 870 EVO offre una comprovata versatilità, compatibile con i sistemi e le attività di qualsiasi utente.

Passare all’870 EVO è semplicissimo per chiunque abbia un PC desktop o un laptop che supporta un fattore di forma SATA standard da 2.5 pollici. Il taglio di memoria da 500 GB è proposto a 39.99 euro, 1 TB a 69.50 euro, 2 TB a 120.02 euro ed infine 4 TB a 239.17 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.