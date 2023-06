Call of Duty 2023: tornano 3 mappe storiche, lo svela un leak su Twitter

Ricordate le mappe Highrise, Afghan, Quarry e Terminal? Potrebbero tornare a grande sorpresa dopo le lamentele di molti fan. La maggior parte della fanbase di Call of Duty si era divisa nelle ultime ore, il motivo: alcune delle mappe più iconiche del gioco non erano state aggiunte a Modern Warfare 2.

Una mossa davvero bizzarra per Activision, che per la prima volta si trova ad affrontare una vera e propria battaglia contro i fan. Ma non è tutto, perchè sembra che dai recenti leaks pubblicati online siano emersi dettagli sul nuovo Call of Duty 2023, rivelando due mappe esclusive.

E nonostante non si sappia ancora la data di uscita per PC, si sa già che esiste una versione per e una modalità Outbreak 2.0, oltre al fatto che verranno aggiunte le mappe Terminal e Scrapyard.

Ecco le due nuove mappe

Terminal e Scrapyard saranno quindi presenti nel nuovo gioco. Per i vecchi fan, sono delle pietre miliari di Activision che hanno accompagnato i giocatori per anni. E sempre secondo i leaks, sembra che siano state create delle versioni ridotte che potrebbero rivelare in futuro delle modalità diverse dal semplice multiplayer deathmatch.

Anche Highrise verrà ridotta e riadattata ad un modello più “piccolo e concentrato“, una scelta che potrebbe influenzare molto il gameplay in generale, ma Infinity Ward ha già chiarito alcuni punti a riguardo. Secondo quanto è stato dichiarato anche da fonti non ufficiali, potrebbe essere una delle mappe più bilanciate e competitive mai create.

Ovviamente, tutte queste informazioni sono ancora da prendere con le pinze, ma ci sono ottime possibilità che queste previsioni diventino reali.