Fastweb Mobile offre offerte e vantaggi esclusivi per i nuovi abbonati

Il canone della SIM per i clienti che si abbonano a Fastweb Mobile o Fastweb Mobile Full online a partire dal 1° giugno 2023 e che ritirano la carta SIM presso alcuni punti vendita selezionati sarà scontato. Per cominciare, queste offerte Fastweb sono valide fino a nuova comunicazione e possono essere utilizzate sia per i nuovi numeri che per la portabilità da un altro operatore.

Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese e include 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 100 Gigabyte di traffico dati fino a 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcune destinazioni estere.

Fastweb Mobile attira nuovi clienti

Fastweb Mobile Full, invece, prevede 8,95 euro al mese oltre a minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso destinazioni estere selezionate, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Gigabyte di traffico dati fino alla 5G. La sottoscrizione delle offerte online o tramite il Servizio Commerciale 146 prevede un costo iniziale di 17,95 euro con Fastweb Mobile e di 18,95 euro con Fastweb Mobile Full. Il costo include una ricarica per il primo mese di 7,95 euro con Fastweb Mobile e di 8,95 euro con Fastweb Mobile Full, oltre al costo di una nuova SIM, pari a 10 euro.

Fastweb Mobile e Fastweb Mobile Full richiedono entrambi un investimento iniziale di 20 euro, composto da 10 euro per la prima ricarica e 10 euro per la nuova SIM ricaricabile, se acquistata attraverso canali di vendita alternativi come i negozi dell’operatore. Questi prezzi sono gli unici inclusi nei documenti di trasparenza tariffaria fino a questo momento.

Le condizioni di entrambe le offerte specificano questo contributo di 7,95 euro. Il prezzo di Fastweb Mobile Full potrebbe essere un errore, tuttavia la SIM stessa costa quanto il primo mese di servizio con entrambi i piani.

Sono disponibili anche chiamate da rete fissa e mobile verso Australia, Canada, Cina, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Porto Rico, Repubblica Ceca, Romania e Stati Uniti, mentre le chiamate verso la Lettonia possono essere effettuate solo verso telefoni cellulari.

Tuttavia, gli SMS inviati al di fuori dell’UE costano 20 euro per la ricezione e 7 euro per l’invio. L’ascolto della segreteria telefonica, l’avviso di chiamata e il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato” sono tutte funzioni disponibili sulla rete mobile Fastweb senza costi aggiuntivi. Le chiamate possono essere trasferite per 5 centesimi al minuto, e anche questo servizio è disponibile. Inoltre, gli abbonati possono usufruire del servizio VoLTE gratuito sui dispositivi ritenuti idonei dallo stesso operatore.