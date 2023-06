Rabona Mobile sotto accusa, interruzioni di servizio mettono a rischio la fiducia dei consumatori

Rabona Mobile, un operatore virtuale di telefonia mobile, ha reagito all’Associazione Codici a seguito di una recente interruzione della navigazione mobile e delle chiamate in uscita che ha colpito i suoi abbonati il 12 aprile 2023. L’Associazione Codici ha prontamente preso atto del problema e ha chiesto a Rabona Mobile di porvi rimedio e di fornire spiegazioni.

Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ha sottolineato la necessità che Rabona Mobile spieghi il problema e illustri le sue intenzioni di porvi rimedio in una lettera aperta ai consumatori e in un successivo comunicato stampa. Codici ha intrapreso azioni a tutela dei consumatori, tra cui la segnalazione dell’azienda e il contatto con l’Agcom, l’ente regolatore delle comunicazioni. Ha inoltre chiesto un incontro con Rabona Mobile per esplorare le possibili soluzioni.

Rabona Mobile, continuano i problemi

Rabona Mobile ha reagito all’Associazione Codici esprimendo il desiderio di partecipare a una controversia e incoraggiandola ad affrontare i problemi in questione. Ha sottolineato il perdurare dei problemi relativi alla consegna dei messaggi di testo, all’accesso a Internet e ora alle interruzioni delle chiamate telefoniche. Nella loro lettera aperta, Rabona Mobile ha espresso preoccupazioni su Vodafone, Plintron (il loro aggregatore tecnico) e Agcom, facendo luce su conflitti, inadempienze, minacce e difficoltà contrattuali.

Quando un comunicato stampa di Codici intitolato “Cara Rabona, tira fuori le carte” è stato diffuso sui social media e ha raggiunto la pagina Facebook ufficiale di Rabona Mobile, le tensioni tra Rabona Mobile e l’Associazione Codici sono aumentate. Un funzionario di Rabona Mobile ha espresso stupore per il tono dell’e-mail, nonostante avesse esteso la propria disponibilità a spiegazioni e colloqui.

Negli ultimi mesi Rabona Mobile è stata criticata dai consumatori per aver trascurato di notificare agli utenti la scadenza del termine di disdetta di Plintron. Tuttavia, alcuni consumatori si sono già schierati con Rabona Mobile e hanno criticato Vodafone Italia.

Mentre Plintron e Vodafone hanno mantenuto il silenzio stampa, si prevede che la questione si aggraverà e forse sfocerà in una causa legale. Queste preoccupazioni devono essere risolte per ripristinare la fiducia e garantire il corretto funzionamento dei servizi di Rabona Mobile per i suoi consumatori.