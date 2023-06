Truffa pericolosissima a banche e utenti, prosciugati i conti correnti

Purtroppo è tornata la truffa che va a mettere in pericolo soprattutto gli utenti del mondo Apple. Si tratta del solito tentativo di phishing, il quale potrebbe diventare molto più pericoloso del previsto.

Ormai le truffe non riguardano sempre messaggi che fingono di aver bloccato il vostro conto o qualcosa di simile. Diverse segnalazioni sono giunte agli organi competenti in merito ad una situazione davvero difficile da identificare. Il messaggio riguarda infatti un servizio che in molti possono di certo gestire ogni giorno, ovvero il proprio account iCloud. Questo verrebbe definito come pieno, o almeno questo è quanto riporta il messaggio truffa in questione. Gli utenti in questo modo, credendo che si tratti di una comunicazione reale, cercheranno di risolvere la situazione cliccando sul link in basso, il quale ovviamente nel messaggio che abbiamo incollato è stato volontariamente abolito.

Truffa incredibile ai danni degli utenti, ci cascano soprattutto quelli di Apple

Ecco come risulta scritta la truffa all’interno dell’e-mail che sta girando in queste ore tramite il web:

Ciao Cliente,

Il tuo spazio di archiviazione Cloud potrebbe essere pieno. Superando il limite di sottoscrizione di archiviazione, le tue foto, documenti, contatti e dati del dispositivo non verranno più eseguiti il backup. Inoltre, le tue foto e i tuoi video non verranno più caricati su Cloud Photos. Cloud Drive e le app per Cloud non verranno aggiornate sui tuoi dispositivi.

Puoi continuare a eseguire il backup delle tue foto con spazio di archiviazione Cloud extra, clicca e ricevi 50GB di archiviazione gratuitamente!

Approfitta di questa offerta!

Cordiali saluti,

Il team di sottoscrizione