Truffa ASSURDA ruba soldi agli utenti direttamente dalla banca

Ancora una volta gli utenti stanno inoltrando delle segnalazioni per via di una truffa phishing. Questa starebbe girando tramite le solite e-mail che a primo impatto sembrerebbero essere reali e soprattutto in grado di consentire un buon guadagno alle persone che le ricevono.

Nuova truffa clamorosa: questa è la più pericolosa del momento

Questo è il messaggio che in tanti hanno preso alla lettera. Bisogna stare attenti, visto che non esiste nulla di questo genere che possa portare un reale guadagno. Si tratta dunque solo di una truffa finalizzata a svuotare i vostri conti e soprattutto a rubare i vostri dati. Ecco come è descritta tramite e-mail:

“Ecco la Carta d’Accesso al mondo dei guadagni regolari (a livello di ca. 15 mila € al mese), ad una vita comoda senza risparmi, vacanze di lusso, auto costose e realizzazione di tutti i desideri.

I suoi titolari non si preoccupano dell’inflazione, delle crisi o delle guerre. Invece, investono capitale in auto di lusso, opere d’arte, appartamenti nel centro della città e proprietà sul mare.

Vivono appieno le loro vite e tu puoi unirti a loro!

In che modo?

A seguito degli atti di guerra, gli uffici europei di controllo finanziario hanno confiscato 5 tali Carteappartenenti agli oligarchi russi. Ora sono state immesse in circolazione.

Puoi richiedere una di loro e guadagnare fino a 15 mila € al mese (la Carta è prepagata e richiede solo il ritiro e l’attivazione). Finché agisci abbastanza in fretta, perché decide l’ordine delle richieste!

Clicca qui per maggiori informazioni e per ricevere la Carta di Libera Circolazione“