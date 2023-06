Apple: il Nuovo IPhone 15 Pro, 90 Milioni di Unità in Produzione

Apple, il colosso mondiale della telefonia smart, sbaraglia ancora una volta il mercato con il lancio del nuovissimo dispositivo iPhone 15.

La Foxconn, la società mondiale di produzioni di elementi elettronici e principale fornitore della Apple, ha terminato la produzione di prova del suddetto smartphone e attualmente sta lavorando attivamente per la produzione del progetto finale.

Sembra che la Apple si sia posta l’obiettivo di produrre da 85 a 90 milioni di unità, che sarebbe il numero più alto mai raggiunto rispetto alle produzioni precedenti. Sappiamo che l’iPhone non è sicuramente un prodotto economico e, rispetto all’Iphone 14 costerà circa 200 euro in più, quindi c’è da domandarsi se la Apple non si sia fatta aspirazioni troppo alte o, al contrario, se riuscirà a cavalcare ancor di più l’onda del successo.

Apple, iPhone 15 lavoro matto e disperato

La maggior parte dei dispositivi prodotti in stock saranno iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, e pochi altri pezzi per i due modelli vanilla.

La produzione intensiva dei dispositivi Apple ha da sempre avuto una durata di ⅔ settimane ma, ad oggi, il colosso della telefonia si trova ancora in Cina, ad aspettare la fine della produzione dell’iPhone 15 .

A tal proposito la Foxconn ha deciso di incentivare i suoi dipendenti con bonus aggiuntivi, così che il lavoro di produzione mantenga sempre lo stesso ritmo ed entusiasmo. Inoltre alla Foxconn si affianca anche un altro grande fornitore cinese della Apple, Lux Share Precision, a cui però è destinata una produzione più piccola.

Per tutte le altre informazioni relative al nuovissimo iPhone 15 non ci resta che aspettare il suo atteso lancio ufficiale.