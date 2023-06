Il mese di settembre è ormai alle porte e Apple è quasi pronta ad annunciare ufficialmente i suoi iPhone 15. Anche quest’anno saranno disponibili quattro nuovi modelli di cui possediamo già parecchie informazioni. Ecco, quindi, tutti i dettagli fino ad ora emersi sull’iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max: ecco come sarà il top di gamma Apple!

L‘iPhone 15 Pro Max sarà il modello più sofisticato dei quattro melafonini in arrivo e accoglierà alcune novità rispetto all’ultima generazione di iPhone rilasciata. In primo luogo, Apple doterà il suo top di gamma di un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island e cornici particolarmente sottili. Il chip sarà rinnovato e quindi sostituito da un A17 Bionic. La fotocamera, invece, non sarà aggiornata nella sua totalità. Apple dovrebbe mantenere invariato il sensore principale da 48 megapixel introducendo però un nuovo obiettivo periscopico.

Un’altra novità oggetto di numerosi dibattiti riguarda la presenza di una porta USB-C. Apple ha già confermato l’arrivo della nuova porta di ricarica al fine di attenersi alle regole stabilite dalla Commissione Europea. Il colosso di Cupertino non introdurrà alcun sistema di ricarica rapida e potrebbe addirittura rendere il suo dispositivo incapace di ricaricarsi se non con accessori certificati.

Le novità non saranno davvero rivoluzionarie e sarà necessario attendere il prossimo anno prima di poter sperare nell’arrivo di iPhone effettivamente rinnovati. Le voci più esperte ritengono, infatti, che soltanto l‘arrivo degli iPhone 16 porterà una boccata di aria fresca permettendo agli appassionati di scoprire tanti veri e propri aggiornamenti, sia dal punto di vista estetico che tecnico.