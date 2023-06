Le piattaforme social sono costantemente soggette a numerosissimi cambiamenti ma senza alcun dubbio è Instagram quella che riceve periodicamente una maggiore quantità di aggiornamenti. L’app è al passo coi tempi, raccoglie tutte le esigenze dei suoi iscritti e le trasforma in opportunità e funzioni che le permettono di mantenere vivo e frequente l’interesse nei confronti dei contenuti presenti.

Una delle novità più recenti ha ulteriormente coinvolto gli utenti permettendo loro di ottenere uno strumento in più per esprimere le loro idee: le Note. Accedendo alla sezione dedicata ai Messaggi e cliccando sull’apposita icona, tutti hanno ora la possibilità di condividere delle Note che riprendono i post tipici di Facebook e gli stati di WhatsApp.

Instagram Note si aggiorna: gli iscritti possono aggiungere anche brani musicali!

Ispirandosi proprio agli stati di WhatsApp, Instagram ha accolto nei primi mesi di quest’anno la nuova sezione dedicata alle Note. Gli utenti possono condividere i loro pensieri con un pubblico selezionato, sfruttando lo strumento per avviare conversazioni e dibattiti ma, proprio come le tipiche Stories, trascorse le 24 ore anche le Note saranno automaticamente eliminate.

Fino ad ora le Note di Instagram sono risultate interessanti per via dell’opportunità aggiuntiva tramite la quale poter esprimersi. Pur essendo sostanzialmente basata sulla condivisione di immagini e video, Instagram ha infatti permesso di sfruttare le parole per pubblicare le proprie opinioni o semplicemente il proprio stato d’animo. Grazie all’ultimo aggiornamento, inoltre, le parole potranno essere accompagnate da brani musicali.

Anche in questo caso gli utenti dovranno rispettare i tempi stabiliti e condividere una clip dalla durata massima di 30 secondi ma non è da sottovalutare la possibilità che in futuro Instagram prolunghi la durata.