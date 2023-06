WhatsApp, un aggiornamento straordinario sta cambiare tutto

L’ultimo periodo è stato costellato di nuovi aggiornamenti utili per WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che sta aumentando il passo.

L’obiettivo è ovviamente quello di battere la concorrenza che infatti sta dando il meglio di sé nell’ultimo periodo, proponendo dei nuovi aggiornamenti che sono piaciuti molto agli utenti. Ora però sta per arrivare una novità epocale, la quale farà di certo piacere a tutti.

WhatsApp sta per introdurre la modalità dedicata a più profili su un unico smartphone

Non è passata in secondo piano la notizia di cui si vociferava già da un po’, la quale in realtà risultava più come un desiderio da parte di diversi utenti. WhatsApp ha introdotto ufficialmente all’interno di una prima beta la funzionalità che consentirà di utilizzare più account.

Ovviamente questa facoltà verrà concessa all’interno di un unico dispositivo, per cui gli utenti potranno utilizzare più profili. La nuova modalità multi-account è probabilmente una di quelle più interessanti degli ultimi anni, visto che rappresenta una sorta di apertura alle richieste del pubblico. Il tutto funzionerà un po’ come per Instagram, applicazione che infatti consente di avere più profili.

Anche le modalità di selezione di ogni account saranno praticamente analoghe: gli utenti in possesso dell’ultimo aggiornamento che comprenderà tale funzione, potranno recarsi nella sezione account e scegliere dal menu a scorrimento il profilo da utilizzare.

Non verrà effettuata la disconnessione, per cui ogni account sarà sempre pronto per essere utilizzato. Al momento l’aggiornamento riguarda solo la versione beta dell’ambito business, ma non ci sono state controindicazioni riguardo ad un probabile utilizzo nelle beta pubbliche.