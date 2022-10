Continua la serie di recensioni del marchio di Hong Kong, che ha lanciato la sua linea di smartwatch di nuova generazione. Dopo l’Amazfit GTS 4 Mini, che ci è piaciuto davvero molto, se ve lo siete persi potete trovare la recensione QUI. Oggi è il momento dell’Amazfit GTR 4.

Design e materiali:

Il display AMOLED da 1,43 pollici è leggermente più piccolo di prima. Tuttavia, una cornice in acciaio inossidabile e una lunetta in vetro antiriflesso rendono l’orologio leggermente più grande nel complesso, a 46 mm. Abbinato alla finitura alluminio opaco del telaio, aggiunge un tocco di classe. La corona ha dettagli rossi, progettati per “fare eco alle auto sportive”, ed onestamente la troviamo molto bella.

Il modello da noi in prova è quello con il cinturino di silicone nero, al tatto sembra di buona finitura e di qualità. Da indossare il GTR 4 è molto comodo, nonostante io abbia il polso piccolo e la cassa qui non sia esattamente piccola. Altra cosa da notare è che spesso i cinturini in silicone fanno sudare velocemente la pelle o puzzano, qui invece il polso vi suderà solo se fate attività fisica, ma quello è normale.

Dettagli e specifiche:

L’Amazfit GTR 4 ha ancora un prezzo molto ragionevole, potete collegarlo al vostro telefono tramite Bluetooth per ricevere chiamate e notifiche, c’è un lettore musicale integrato e l’assistente vocale Alexa.

Questo smartwatch è anche completamente impermeabile fino a 5 ATM/50 m. Amazfit afferma che prevede di aggiungere una navigazione rudimentale in tempo reale (ma non la mappatura), con un futuro aggiornamento del software, che consente di importare e seguire i file di percorso GPX.

Il cambiamento più grande, tuttavia, è l’introduzione del nuovo sensore biometrico ottico a doppio LED “BioTracker 4.0 PPG” di Amazfit, che si dice raccolga il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. Quindi uno step netto in avanti rispetto al passato. La frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue e i livelli di stress possono essere monitorati 24 ore su 24, se lo desiderate. L’orologio monitorerà anche la qualità del sonno, inclusi i sonnellini i cicli mestruali e altri dati.

La durata della batteria è eccellente: Amazfit afferma che la nuova cella da 475 mAh durerà per 14 giorni di normale utilizzo, ma ciò dipenderà dalle caratteristiche e dalle funzioni utilizzate. Anche con il display in modalità “Always On” e l’uso frequente di Bluetooth e GPS, siamo riusciti a ottenere ben più di una settimana ogni due ore di carica, diciamo che 10 giorni sono assicurati con un uso intenso.

Software:

L’orologio funziona con un nuovo sistema operativo Zepp OS 2.0, sviluppato dalla società madre di Amazfit, Zepp Health. Questo è molto più fluido rispetto al software originale e il touchscreen è più reattivo, con un feedback tattile migliorato.

Sono disponibili anche molte personalizzazioni, con tre combinazioni di colori tra cui scegliere, oltre a 150 quadranti scaricabili e app e cinturini intercambiabili. Il sistema menu/widget è sostanzialmente invariato e, almeno inizialmente, è ancora un po’ confuso.

Per il resto è il software gira come sul GTS 4 Mini che abbiamo già visto. Qui in più, potete comporre i numeri di telefono per chiamare e rispondere a messaggi e notifiche.

Come si comporta:

Per quanto riguarda le sue funzioni di “orologio sportivo”, Amazfit afferma che il suo GPS è stato ulteriormente potenziato con la nuova tecnologia dell’antenna a polarizzazione circolare dual-band, apparentemente prima in uno smartwatch. Supporta i cinque principali sistemi satellitari, e ne verrà aggiunto un sesto, per il posizionamento pin-point.

Il ciclismo all’aperto è uno degli otto allenamenti riconosciuti automaticamente, con più di 150 in totale che possono essere attivati ​​manualmente. Abbiamo trovato il GTR 4 un po’ sensibile anche sull’impostazione più bassa, con una camminata veloce o un breve viaggio in macchina che l’hanno indotto a pensare che stavamo iniziando a pedalare.

Dobbiamo ancora trovare un orologio sportivo con un monitoraggio accurato del sonno e il GTR 4 non fa eccezione, spesso scambia l’essere sdraiati a letto per un sonno leggero. Tuttavia, c’è da dire che l’analisi del sonno è molto dettagliata rispetto a tanti competitor, anche più costosi di lui.

Se siete seriamente interessati all’allenamento e al monitoraggio delle prestazioni e avete bisogno di un monitoraggio della frequenza cardiaca accurata al millesimo, questo potrebbe non essere il dispositivo giusto per voi. Tuttavia, gli utenti più casuali o gli sportivi non estremi, dovrebbero essere più che soddisfatti delle sue prestazioni.

Conclusioni e prezzi:

Amazfit GTR 4 è un’alternativa impressionante ad alcuni dei migliori smartwatch sportivi, ad un prezzo davvero competitivo. Il nuovo sensore biometrico fornisce una vasta gamma di dati accurati, l’esperienza utente del touchscreen è di qualità decente ed è un dispositivo dall’aspetto Premium grazie ai buoni materiali.

Potete acquistare il nuovo Amazfit GTR 4 sia sul loro sito ufficiale, oppure su Amazon, al prezzo di 199,90 €. Un costo davvero molto interessante per quelle che sono tutte le funzionalità di questo smartwatch e la qualità dei materiali con cui è costruito.