Il Galaxy Unpacked dedicato ai nuovi pieghevoli si avvicina e di conseguenza aumentano le informazioni sui dispositivi di ultima generazione. In questi giorni sono state diffuse parecchie indiscrezioni sulla scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold 5, ma non solo. Le anticipazioni hanno raggiunto l’apice grazie a una foto che potrebbe essere utilizzata dal colosso per pubblicizzare il suo smartphone. L’immagine raffigura il Galaxy Z Fold 5 da diverse angolazioni e la sua S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold 5 è sempre più vicino al debutto: una foto svela come sarà!

MySmartPrice è la fonte grazie alla quale abbiamo la possibilità di osservare quello che potrebbe essere uno dei poster pubblicitari che Samsung utilizzerà durante il suo Galaxy Unpacked.

L’immagine mostra il Samsung Galaxy Z Fold 5 da aperto e da chiuso e accanto ad esso appare la tipica S Pen. Il colosso anche quest’anno non dedicherà uno spazio allo stilo, che molto probabilmente continuerà ad essere venduto separatamente.

Esteticamente non sono evidenti particolari cambiamenti. Il nuovo pieghevole continuerà a proporre caratteristiche tipiche del modello precedente ma accoglierà un nuovo meccanismo a cerniera che renderà lo spazio tra i due display quasi inesistente. I pareri sull’adozione della nuova cerniera a goccia sono ancora contrastanti: alcune voci smentiscono l’arrivo della nuova tecnologia affermando che il Samsung Galaxy Z Fold 5 presenterà una struttura identica a quella del Galaxy Z Fold 4.

Riguardo la scheda tecnica del dispositivo Samsung sappiamo che, molto probabilmente, sarò presente un display interno da 7,6 pollici e un display esterno da 6,2 pollici. Il comparto fotografico continuerà ad accogliere tre sensori disposti verticalmente e la batteria avrà una capacità da 4400 mAh. Il chip sarà uno Snapdragon 8 Gen 2.