L’inaugurazione del MIMO 2023, il Milano-Monza Motor show in programma fino a domani, domenica 18 marzo, e nel quale la redazione di TecnoAndroid è presente, è stata dinamica e ricca di personaggi illustri. Al taglio del nastro hanno partecipato Attilio Fontana, il Presidente della Regione Lombardia, Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale, ma anche Carlo Abbà, Angelo Sticchi Damiani e Giuseppe Redaelli.

La giornata inaugurale ha visto anche un’affluenza da record, la risposta del pubblico è stata decisamente positiva (aperto dalle 9 alle 19), con tante autovetture ancora disponibili sia oggi che domani nei test drive Plenitude. All’interno dell’area di ricarica, tutti i visitatori potranno familiarizzare con una nuova esperienza di ricarica, mentre all’interno del box potrà avere inizio un lungo viaggio nel mondo della motorizzazione elettrica.

Al MIMO 2023 non mancano i test drive delle vetture più recenti del segmento ibrido/elettrico, a cui si aggiungono le esibizioni di Dodge Challenger Hellcat Jailbreak e RAM TRX Avoc (immancabili anche i test ride su modelli Suzuki e Verge).

MIMO 2023, cosa vi aspetta in questi giorni

Dopo la MIMO Parade della giornata di ieri, in questi giorni sarà possibile toccare con mano una serie di preview eccellenti: AEHRA Sedan, la berlina full electric del marchio italiano, che vedrà la luce del mercato nel 2026, Mazda MX-30 R-EV, Mole Urbana con Running e Sport GT, per finire con Effeffe Berlinetta e Grassi Scuderia Milanese con la 044s.

Per la prima volta in Europa, le auto della Indy Autonomous Challenge si sono sfidate, con alla “guida” gli studenti e ricercatori delle più importanti università del mondo, tra cui Politecnico di Milano, MIT-PITT-RW, Universitat Munchen, KAIST e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Oggi vi aspetta alle 15 il Meeting Ferrari, con tantissime vetture della casa di Maranello, ma anche l’occasione per per parlare della sicurezza stradale.

Alla discussione parteciperanno Camillo Mazza (General Manager Robert Bosch GmbH), Roberto Sgalla (Esperto in sicurezza stradale) e Sergio Savaresi (direttore del dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria al Politecnico di Milano), un’idea sicuramente interessante per una tematica sempre al centro di numerosi discussioni, e purtroppo maledettamente attuale.

In ultimo, come vi abbiamo accennato nel nostro precedente articolo, segnaliamo la presenza del paddock legato ai Veicoli delle Forze Armate, dove sarà possibile toccare con mano tutti i modelli utilizzati quotidianamente dalle Forze dell’Ordine. Il MIMO 2023 terminerà il 18 giugno, avete tempo fino alle 19 di domani per partecipare.