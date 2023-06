Il MIMO 2023, acronimo di Milano Monza Motorshow 2023, sta finalmente per arrivare, a partire da domani, 16 giugno, e fino alle 20 del 18 giugno, tutti gli utenti potranno entrare gratuitamente all’evento, e prendere parte ad un festival che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutto il mondo.

Noi, come redazione di TecnoAndroid, saremo presenti per raccontarvi dettagliatamente tutto ciò che potrete trovare in pista, ma oggi possiamo già darvi qualche piccola anticipazione di ciò che troverete al MIMO 2023.

Le vetture disponibili sono davvero tantissime ed appartengono ai brand più importanti del settore, basti pensare agli 11 modelli di Ferrari (tra Roma, Monza SP1, 458 Challenge o 812 Competizione), passando anche per Bentley Continental, Aston Martin Valkyrie, Dodge Challenger Hellcat, Hyundai Ioniq 5/6 e Kona, Lamborghini Huracan STO/EVO e Aventador, ma anche Mazda, Maserati Grecale Trofeo, Porsche 911, tanti modelli di casa Nissan e Suzuki, oppure tutte le Volkswagen ID3/4/5, solamente per citarne una piccola parte.

MIMO 2023, cosa succederà all’evento

Tra le tante occasioni per vedere e toccare con mano una infinità di vetture, sottolineiamo la presenza di Cisitalia 202 Spider Mille Miglia “Nuvolari”, modello che ha preso parte alla corsa più bella e adrenalinica del mondo, sarà parte di una sfilata in programma il 18 giugno, come anche tanti modelli di Alfa Romeo Giulietta, Giulia e GTA (annate dal 1956 al 1979), oppure una Lancia Beta Montecarlo Turbo e la Lancia LC2.

All’interno del motorshow potrete anche trovare un’area speciale denominata Veicoli Forze Armate, dove appunto saranno esposti i veicoli che vengono utilizzati quotidianamente da Carabinieri, come Alfa Romeo Giulia o Ducati Multistrada, dall’Esercito, che metterà a disposizione il blindo centauro e tre auto storiche, ma anche dalla Marina Militare, la quale porterà con sé il simulatore Flight Experience.