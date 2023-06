Per diverso tempo si è discusso dell’introduzione della possibilità di inviare messaggi che si autodistruggono, definiti comunemente messaggi effimeri, ma lo sapevate che avete già la funzione attiva sul vostro WhatsApp, almeno per quanto riguarda la variante con sistema operativo Android?. Vediamo come fare!

Per messaggi effimeri si intendono chat all’interno delle quali i messaggi hanno un tempo di vita limitato, in altre parole all’invio è possibile selezionare una tempistica standard, oltre alla quale tutto verrà cancellato dai server di WhatsApp, e non sarà per nulla recuperabile, nemmeno con software costosi o di ultima generazione. Una funzione da poco introdotta che vuole rimarcare la privacy dei singoli utenti, i quali potrebbero così essere sicuri di non incappare in problematiche di alcun tipo (ricordiamo infatti che degli stessi messaggi non è possibile effettuare alcuno screenshot).

WhatsApp, inviare i messaggi effimeri è semplicissimo

Accedere ai messaggi effimeri è semplicissimo, è bene sapere che non è possibile selezionare un singolo messaggio, ma la funzionalità viene applicata all’intera chat, in questo modo tutto ciò che verrà scritto nella stessa si autodistruggerà. Per attivarla non dovete fare altro che aprire WhatsApp, selezionare la chat desiderata (se non ne avete ancora una, potete crearla), premere i 3 puntini in alto a destra e poi andare sulla voce messaggi effimeri.

A questo punto il sistema vi offre la possibilità di attivare i messaggi effimeri nella chat selezionata, impostando il timer che potrà andare da un minimo di 24 ore, fino ad un massimo di 90 giorni. Poco sotto, invece, trovate la possibilità di estendere la stessa funzione a tutte le chat.