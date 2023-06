GTA: quasi 200 Veicoli Rimossi. Scoppiano le Proteste dei Giocatori !

GTA, ovvero Grand Theft Auto, è una delle più famose e di successo serie di videogiochi di avventura/simulazione create al mondo. Lanciato sul mercato per la prima volta in assoluto nel 1997 da Rockstar Games, l’azienda mondiale produttrice di videogiochi, GTA ha segnato e visto crescere intere generazioni di giocatori, che ancora oggi, restano tra i fan più sfegatati.

GTA, le Modifiche del gioco

Ogni anno, il videogioco viene sottoposto ad aggiornamenti, all’inserimento di nuove funzioni ed esperienze di gioco. Tuttavia, le modifiche di quest’anno sembrano aver generato numerosi malcontenti e critiche più che negative da parte dei fan del famoso St Andreas.

Infatti, con i nuovi aggiornamenti installati, i giocatori hanno notato che più di 200 auto, tra quelle considerate poco usate, sono state rimosse dal gioco e spostate nella versione Plus a pagamento. I fan di GTA, come già accennato, non hanno accolto in maniera positiva tali modifiche, in quanto, i veicoli rimossi, sono quelli che hanno segnato la storia del gioco fin dal 2013, anno del suo lancio ufficiale e che, anno dopo anno, erano sempre stati disponibili.

Inoltre, a generare ulteriori critiche da parte dei giocatori è anche la scelta di poter accedere a queste auto solamente pagando un abbonamento GTA+, solo per Play Station 5 e XBox Series. Insomma coloro che, da sempre, avevano sempre potuto scegliere tra i numerosi modelli di auto disponibili nell’elenco del gioco, ora si vedono costretti a pagare un abbonamento supplementare o a rinunciarci per sempre.

Tuttavia, per coloro che hanno già acquistato questi modelli, tale aggiornamento non comporterà alcun cambiamento, e potrete continuare a disporre normalmente delle vostre auto preferite.