DAZN, Sky, Now Tv e Amazon Prime: Gli abbonamenti delle Prossime Stagioni!

Come ci si aspettava, anche la prossima stagione della Serie A 2023/2024, come quelle precedenti, sarà trasmessa da DAZN, il servizio Streaming di eventi sportivi fondato a Londra nel 2015 e disponibile in trenta paesi.

Tuttavia, secondo alcune voci, non sarà lo stesso per la Serie A 2024/2025, i cui diritti si pensa siano stati acquistati da una nuova società.

Per quanto riguarda il costo abbonamento DAZN, i prezzi saranno gli stessi di quelli della stagione precedente.

Di seguito riportiamo le tipologie di abbonamento tra cui scegliere:

DAZN START: al prezzo di 19.99 euro , per la registrazione di 4 dispositivi e 2 in contemporanea sulla medesima rete Internet;

al prezzo di , per la registrazione di e 2 in contemporanea sulla medesima rete Internet; DAZN STANDARD: a 29.99 euro , per la registrazione di 6 dispositivi e 2 in contemporanea sulla stessa rete;

a , per la registrazione di e 2 in contemporanea sulla stessa rete; DAZN PLUS: a 44.99 euro, per la registrazione di 7 dispositivi e 2 in contemporanea su due reti differenti.

DAZN,SKY, Now Tv e Amazon Prime Video

Per quanto riguarda gli abbonamenti delle altre piattaforme Streaming, riportiamo di seguito le offerte del momento.