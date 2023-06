WiFi Calling: Il Nuovo Servizio delle Compagnie Telefoniche

Il WiFi Calling, è una tecnologia piuttosto nuova grazie alla quale è possibile ricevere o effettuare telefonate grazie alla rete wifi cui siamo collegati, senza dover utilizzare la linea della rete telefonica.

Infatti, con una chiamata wifi il collegamento telefonico non avviene con il numero di telefono, bensì con la rete wifi del dispositivo mobile con cui si cerca di instaurare un contatto virtuale.

Non si tratta, però, di un servizio totalmente nuovo, sono numerose le piattaforme quali, Instagram, Facebook, Skype e molte altre, ad aver fornito già molto prima la possibilità di effettuare chiamate, seppur con alcune problematiche.

Infatti, le telefonate effettuate attraverso tali piattaforme presentano alcune limitazioni di tipo qualitativo, come: interruzioni e cadute di linea, distorsione della voce, rumori di sottofondo, che incidono notevolmente sulla qualità della nostra comunicazione.

Tuttavia le telefonate consentite dalle piattaforme social, hanno fin dall’inizio rappresentato una minaccia per i gestori telefonici, che si sono visti privati dell’offerta di un loro servizio e delle relative tariffe ad esso collegate.

WiFi Calling, di cosa si tratta

Ecco perché alcuni gestori telefonici si sono impegnati ad inserire all’interno del proprio pacchetto di offerte,la possibilità di utilizzare le chiamate WiFi, ovvero chiamate gestite comunque dal proprio operatore telefonico, ma che invece di utilizzare la copertura di rete utilizzano le funzionalità wifi.

Nel momento in cui si vorrà effettuare una telefonata, il nostro dispositivo effettuerà in automatico un controllo tra la connessione e la rete telefonica, e in base a quella che risulterà essere più potente al momento verrà fatta una WiFi calling o una chiamata normale.

È possibile abilitare questo tipo di chiamate su ogni dispositivo Android o iOS. E per impostarla basta accedere alle impostazioni del proprio dispositivo e attivare la voce chiamate WiFi.

Ecco alcuni dei vantaggi offerti da questa nuova funzione.