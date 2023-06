TIM, nuove offerte con raddoppio dei giga in 5G

L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di introdurre alcune importanti novità che faranno felici gli utenti. In particolare, in questi ultimi giorni l’operatore introdurre diverse nuove offerte e con alcune di queste sarà possibile ottenere il doppio dei giga previsti anche con supporto alla connettività 5G. Ecco qui di seguito di cosa si tratta.

TIM, stanno arrivando diverse novità sul catalogo mobile dell’operatore

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico TIM introdurrà diverse novità di rilievo sul proprio catalogo mobile. In primis, come già accennato in apertura, l’operatore darà la possibilità di ottenere il doppio dei giga anche con connettività 5G ma soltanto per alcune offerte selezionate. Tra queste, sono incluse ad esempio le offerte TIM 5G Power Smart e TIM 5G Power Pro. Chi attiverà queste offerte con metodo di pagamento automatico potrà dunque ottenere il doppio dei giga previsti allo stesso prezzo. Per tutti coloro che attiveranno queste offerte con pagamento tramite credito residuo, invece, sarà sempre possibile usufruire del doppio dei giga.

Questa volta, però, il prezzo delle offerte mobile in questione sarà più alto rispetto al solito, ovvero aumenterà di 2 euro. Questa interessante promozione sarà però disponibile per un breve periodo di tempo. Potranno infatti usufruirne tutti gli utenti che decideranno di attivare una delle due offerte entro e non oltre il 27 agosto 2023. Ricordiamo quindi che con TIM 5G Power Smart gli utenti avranno ora a disposizione fino a 100 GB, mentre con TIM 5G Power Top gli utenti avranno a disposizione ben 200 GB di traffico dati.