Postepay: La Minaccia delle Truffe, i Consigli di Poste Italiane

La Postepay è la carta ricaricabile ufficiale di Poste Italiane, essa si mostra come una sostituta più che efficiente nei casi in cui non si disponga di un conto bancario o di una carta di credito.

La Postepay è sicuramente una carta affidabile, per ricevere soldi o versare pagamenti verso terzi, tuttavia essa non è immune da tentativi di truffe.

Le truffe su Postepay sono all’ordine del giorno, lo sviluppo delle tecnologie e dei nuovi sistemi di comunicazioni infatti, ha sicuramente offerto ai malintenzionati nuove opportunità di truffa, attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione più variegati, come: chat, email, piattaforme social e così via.

Gli utenti che, più di tutti, rischiano di essere sottoposti a tentativi di truffa, sono sicuramente i possessori della Postepay “gialla’, in quanto, a differenza delle altre, essa non appartiene ad un circuito internazionale quale Mastercard o Visa.

Postepay, come difendersi dalle truffe

A tal proposito Poste Italiane si è impegnata a fornire ai suoi clienti alcune direttive utili per imparare a riconoscere e a difendersi da eventuali tentativi di truffe.

È possibile leggere queste indicazioni direttamente sul sito ufficiale di Poste Italiane, ma provvederemo comunque a riportarne qualcuno.

Postepay e Poste Italiane non richiedono mai, attraverso email, messaggi, call center o in qualsiasi altro modo le seguenti informazioni personali:

Credenziali di accesso al sito ufficiale; Dati della PostePay o altre carte (come password o nome utente); Codici segreti (come quelli ricevuti via SMS per confermare dei pagamenti effettuati o simili);



In nessuno modo sarà richiesto agli utenti di effettuare transazioni di qualsiasi tipo, per falsi problemi di sicurezza legati alla propria carta; Scegliere con accurata attenzioni i siti online su cui si decide di fare degli acquisti; Evitare offerte troppo vantaggiose; Attenzione alle mail phishing , ovvero quelle mail che sembrano arrivare da Poste Italiane o da altri siti, ma che in realtà nascondono un tentativo di truffa.



Per questa ragione si raccomanda gli utenti di:

Non cliccare mai su link o scaricare allegati inviati da email sconosciute; Prima di aprire una qualsiasi e-mail si raccomanda di essere certi dell’identità dell’emittente;



In ogni caso Poste Italiane raccomanda di segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di truffa, in quanto se si agisce tempestivamente è possibile persino recuperare la somma di denaro perduta.

Sul sito ufficiale di Poste Italiane viene inoltre spiegato, passo dopo passo, come effettuare una segnalazione.