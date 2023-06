Postepay, vantaggi e utilizzi della carta

La Postepay risulta essere un’ottima alternativa per coloro che non possiedono un conto bancario o una carta di credito.

Aprire una Postepay è davvero molto semplice, basta infatti recarsi in banca con apposito documento d’identità, codice fiscale e con una cifra di soli €5.

Una volta aperta la carta non presenta alcun credito, tuttavia, per ricaricarla, basta recarsi in Posta o presso un rivenditore autorizzato, come una tabaccheria, un edicola e così via.

La Postepay è la carta ricaricabile ufficiale di Poste Italiane, essa può essere utilizzata per una molteplicità di funzioni, per ricevere o effettuare pagamenti, e molto altro ancora.

Postepay, a cosa serve

Di seguito riportiamo l’elenco dei suoi principali utilizzi: