Il momento è finalmente arrivato, il nuovo monitor di Samsung, Odyssey OLED G9 (G95SC) debutta sul mercato – Italia inclusa – dopo l’annuncio avvenuto al CES di Las Vegas a inizio gennaio, si tratta dell’erede dell’apprezzatissimo Odyssey OLED G8, display da gaming ad altissime prestazioni per chi di accontentarsi proprio non vuole saperne.

Si tratta di un monitor da 49 pollici curvo 1800R ha un tempo di risposta GtG di 0,03ms, un refresh rate di 240Hz ed è il primo OLED con risoluzione Dual Quad High Definition DQHD 5.120×1.440 con rapporto 32:9.

Si tratta di un vero e proprio concentrato di tecnologia, abbiamo infatti al suo interno un algoritmo di deep learning che fa l’upscaling delle immagini e regola in automatico luminosità e contrasto, esternamente poi, dietro la scocca in metallo, abbiamo CoreSync e Core Lighting+ per illuminare l’ambiente estendendo i colori rappresentati sullo schermo.

Specifiche tecniche

Pannello: OLED da 49″, form factor 32:9

OLED da 49″, form factor 32:9 Risoluzione: QHD 5120×1440

QHD 5120×1440 Fattore di curvatura: 1800R

1800R luminosità – valore tipico: 250nit

250nit CPU: Neo Quantum Processor Pro

Neo Quantum Processor Pro HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

VESA DisplayHDR True Black 400 Tempo di risposta: 0,03ms

0,03ms Refresh rate: 240Hz

240Hz Sync Tech: AMD FreeSync Premium Pro + VESA Adaptive Sync

AMD FreeSync Premium Pro + VESA Adaptive Sync Tecnologie aggiuntive: Gaming Hub, Game Bar, app Smart TV, IoT Hub, assistente vocale (funzioni solo per G95SC)

Gaming Hub, Game Bar, app Smart TV, IoT Hub, assistente vocale (funzioni solo per G95SC) Gestione illuminazione: CoreSync, Core Lighting+

CoreSync, Core Lighting+ Porte di interfaccia: 1x HDMI 2.1, 1x Micro HDMI 2.1, 1x Display Port 1.4, USB Hub, Auto Source Switch+

1x HDMI 2.1, 1x Micro HDMI 2.1, 1x Display Port 1.4, USB Hub, Auto Source Switch+ Speaker: 2x 5W

2x 5W Supporti: regolabile in altezza (HAS), Tilt, VESA

regolabile in altezza (HAS), Tilt, VESA Colore: Silver Metal

Il display è in pre order al prezzo di 1299 euro, fino al 2 Luglio per i Samsung Members, all’acquisto si riceverà in regalo un Galaxy S22 Black da 128Gb.