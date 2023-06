Il MIMO 2023, il festival motoristico organizzato presso l’Autodromo di Monza, sarà caratterizzato da un’anima completamente dinamica, oltre che essere con ingresso gratuito per il pubblico, in programma il 16-18 giugno, con la possibilità di scoprire tutte le novità delle principali case automobilistiche ed effettuare numerosi test drive.

Gli espositori che prenderanno parte all’evento sono oltre 50, tra cui spiccano i brand più conosciuti, come Suzuki, Polestar, Nissan, Hyundai, Ferrari, Dodge, Lotus, Maserati, Mazda, Volkswagen o McLaren, a cui si aggiungeranno anche numerosi partner e club partecipanti. Il tutto verrà dipanato nella 3 giorni più attesa dell’anno per gli amanti del settore. Scopriamo rapidamente il programma.

MIMO 2023, ecco il programma dell’evento

Dello stesso argomento avevamo già parlato in passato, ma proviamo a riassumere in poche prole cosa offrirà al pubblico il MIMO 2023:

Venerdì 16 giugno – il taglio del nastro avverrà alle 15:30, con la Indy Autonomous Challenge (dedicata alle auto a guida autonoma, un vero e proprio gran premio di auto senza guidatore), seguito da Premiere Parade , Journalist Parade e Paddock Parade, una vera e propria sfilata di tutti i mezzi esposti.

– il taglio del nastro avverrà alle 15:30, con la (dedicata alle auto a guida autonoma, un vero e proprio di auto senza guidatore), seguito da , Journalist Parade e Paddock Parade, una vera e propria sfilata di tutti i mezzi esposti. Sabato 17 e domenica 18 giugno – sarà il turno dei test drive aperti al pubblico, con numerosi eventi, come il Tributo ACI Milano (la parata con le auto più iconiche degli ultimi anni), Hardcore Drivers Meeting, fino a 150 vetture partecipanti, per finire con RossoCorsa, un evento organizzato da Ferrari, e USA Car Meeting, uno dei raduni più grandi di auto americane.

Gli appassionati di gaming troveranno soddisfazione con i Dallara E-Sports Championship (powered by Lenovo), presso il box Dallara si terrà una vera e propria gara (con qualifiche e finalissima), in cui i sim driver si troveranno alla guida della Dallara EXP IR8 Tribute. In ultimo, con la collaborazione di Sport e Salute, la Società statale che vuole promuovere i giusti stili di vita, verrà allestito un villaggio per dimostrazioni di diverse discipline.