Una nuova illusione ottica è andata letteralmente virale in pochissimi giorni sul web, si tratta di un nuovo indovinello/enigma sul quale moltissimi utenti hanno speso svariate ore, senza mai essere in grado di risolverlo.

L’inganno di oggi ruota tutto attorno alla percezione visiva, come ben sappiamo ormai basta davvero poco per riuscire a dare una percezione diversa da quella che a tutti gli effetti è la realtà. Di per sé l’immagine è molto semplice, sembra essere un classico quadro che incornicia un bouquet di fiori. Ma se vi dicessimo che nasconde tanti volti? voi quanti riuscite a trovarne?.

Illusione ottica, l’immagine è diventata virale

Ora che ve lo abbiamo detto, sicuramente molti di voi inizieranno a vedere qualche linea non ben definita, stranezze di ogni tipo che saltano maggiormente all’occhio, forse anche scorgendo qualche fisionomia, inizialmente trascurata.

Se arrivati a questo punto vorreste sapere quanti sono i volti nascosti, vi possiamo dire che sono in un totale di 4. La maggior parte di questi è raccolta nelle vicinanze dei fiori, due si trovano ad esempio a fianco del fiore rosso e di quello viola tenue, mentre il terzo arriva proprio in prossimità dei fiori blu. Ma dove si troverà l’ultimo?

Per non voler proprio spoilerare il tutto, in questo caso non vi daremo una soluzione completa. Con la più attenta osservazione, siamo sicuri che riuscirete a trovare una risposta alla domanda. Fatecelo sapere!