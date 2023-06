Vi piacerebbe non dover versare il canone Rai? possiamo supporre che la risposta sia positiva, di base tutti gli utenti in Italia possono effettivamente accedere all’esenzione dal pagamento della tassa, anche se comunque è strettamente necessario rispettare determinati prerequisiti obbligatori.

La prima cosa da sapere è che il canone Rai, per quanto riguarda l’annualità corrente, ha un costo effettivo di 90 euro, il versamento è automatico nelle bollette dell’energia elettrica, con addebito in 10 rate da 9 euro l’una (giustamente non vengono pagati interessi di alcun tipo). La condizione essenziale affinché la tassa venga applicata, è che la famiglia sia in possesso di almeno un televisore, e se così non fosse?.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete libero accesso alle offerte Amazon con i codici sconto gratis ed anche tantissimi prezzi bassi.

Canone Rai, questi utenti non lo pagano

Se rientrate nella porzione di utenza che non dispone di alcun apparecchio televisivo all’interno della propri abitazione, dovete sapere che è possibile richiedere l’esenzione, proprio perché viene a mancare la condizione di base affinché la tassa venga applicata. Ottenere l’esenzione è facilissimo, basterà compilare l’autodichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate (attenzione a non dichiarare il falso).

Gli altri utenti che hanno pieno diritto all’esenzione sono gli over75, che presentano un reddito famigliare inferiore agli 8000 euro, considerando l’intero anno solare. In entrambe i casi è necessario presentare richiesta di esenzione, se inserita entro il 30 giugno, si potrà non pagare metà della tassa. In caso contrario, anche avendone pieno diritto, non sarà possibile ottenere alcun tipo di rimborso.